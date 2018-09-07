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Надежда Михалкова вновь надела обручальное кольцо

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Надежды Михалковой

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Поклонники заметили украшение на одном из свежих фото экс-супруги Резо Гигинеишвили.

В минувшем году младшая дочь Никиты Михалкова Надежда развелась со своими супругом — режиссером Резо Гигинеишвили. Откровенничать о личной жизни — не в правилах актрисы, поэтому о проблемах в ее браке поклонники могли только догадываться по редким совместным выходам пары в свет и по отсутствию обручального кольца на безымянном пальце. До сих пор Надежда никак не прокомментировала развод с мужем, с котором прожила в браке шесть лет.

На днях актриса опубликовала в Instagram новое фото, сделанное на улицах Москвы. В комментарии к снимку Надежда поделилась нежными воспоминаниями: «Сегодня шла давно забытым маршрутом. Чаще езжу на машине - эта дорога односторонняя. Так вот, иду я навстречу машинам и вижу концертный зал Чайковского. Красивый и такой ...совсем из детства. Прохожу ещё немного, а там девушка стоит. ветер «принёс» мне ее духи (точно такими же я пользовалась лет в 18). И, вдруг, с этим запахом, вспомнились все ожидания, все «страдания», вся радость, всё нетерпение, вся безысходность и волнующая непредсказуемость будущего, и музыка как саундтрек в голове заиграла того времени. И все мне стало ясно про ту девушку ... и возраст, и мысли и почему она смотрит именно в ту сторону и чего она ждёт. Удивительно как запахи и картинки, внезапно появившиеся, могут до секундной точности вернуть тебя на много лет назад... А потом прошёл парень с другим ароматом и всю мою романтику сбил своим прекрасным одЕколоном 😂😂😂».

Внимательные подписчики обратили внимание на то, что на безымянном пальце правой руки Надежды вновь появилось кольцо. Тем не менее, актриса никак не реагирует на вопросы о личной жизни и даже не намекает на новый роман. В подписи к снимку фигурирует хештег #photobyIvan, который может означать, что автор снимка — младший сын актрисы и режиссера Ваня. Кроме того, у пары есть семилетняя дочь Нина.

Стоит отметить, что Надежда часто снимается в фильмах Резо Гигинеишвили. Например, в ленте «Заложники» актриса исполнила одну из главных ролей.

Фото: instagram

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