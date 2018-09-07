Надежда Михалкова вновь надела обручальное кольцо

В минувшем году младшая дочь Никиты Михалкова Надежда развелась со своими супругом — режиссером Резо Гигинеишвили. Откровенничать о личной жизни — не в правилах актрисы, поэтому о проблемах в ее браке поклонники могли только догадываться по редким совместным выходам пары в свет и по отсутствию обручального кольца на безымянном пальце. До сих пор Надежда никак не прокомментировала развод с мужем, с котором прожила в браке шесть лет.

На днях актриса опубликовала в Instagram новое фото, сделанное на улицах Москвы. В комментарии к снимку Надежда поделилась нежными воспоминаниями: «Сегодня шла давно забытым маршрутом. Чаще езжу на машине - эта дорога односторонняя. Так вот, иду я навстречу машинам и вижу концертный зал Чайковского. Красивый и такой ...совсем из детства. Прохожу ещё немного, а там девушка стоит. ветер «принёс» мне ее духи (точно такими же я пользовалась лет в 18). И, вдруг, с этим запахом, вспомнились все ожидания, все «страдания», вся радость, всё нетерпение, вся безысходность и волнующая непредсказуемость будущего, и музыка как саундтрек в голове заиграла того времени. И все мне стало ясно про ту девушку ... и возраст, и мысли и почему она смотрит именно в ту сторону и чего она ждёт. Удивительно как запахи и картинки, внезапно появившиеся, могут до секундной точности вернуть тебя на много лет назад... А потом прошёл парень с другим ароматом и всю мою романтику сбил своим прекрасным одЕколоном 😂😂😂».