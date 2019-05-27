Надежда Михалкова, Алена Свиридова и другие звезды первыми оценили необычную постановку знаменитой оперы «Кармен»

В спектакле, который длился чуть более часа, переплелись драма, опера и балет — такой многоголосный жанр автор идеи, театральный продюсер Павел Каплевич, называет полиформой. В основу легла знаменитая новелла Проспера Мериме, но создатели спектакля посмотрели на знакомую историю под новым углом. «Великая музыка из оперы Бизе была транскрибирована композитором Алексеем Сюмаком. К тому же, мы добавили арабских мотивов: музыканты оркестра Филиппа Чижевского играют этномузыку на 20 инструментах, включая уд, сантур и флейты. Ведь цыгане, к которым принадлежит Кармен, — это восточный народ», — поясняет Каплевич.

По сюжету, главный герой, офицер Хозе, уже дряхлый старик. В свои последние часы, в предсмертном бреду, он вспоминает самый яркий эпизод своей жизни: любовь к Кармен, их бурный роман и убийство свободолюбивой красавицы, которое он совершил в порыве ревности. В воспаленном сознании старика образы множатся, поэтому одного героя играют сразу несколько актеров. Так, роль Хозе исполняют одновременно артист театра и кино Александр Балуев, танцор Эдуард Ахметшин и тенор, солист Новой оперы и Мариинского театра, Хачатур Бадалян. А Кармен на сцене воплотили прима-балерина Большого театра Екатерина Шипулина (в составе с примой театра Станиславского и Немировича Данченко Ксенией Шевцовой) и оперная дива Карина Хэрунц. Солист Большого театра и миланского театра «Ла Скала» баритон Василий Ладюк во всех смыслах блистал (благодаря великолепно исполненной партии и золотому костюму) в амплуа разлучившего пару тореадора Эскамильо.