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Надежда Михалкова, Алена Свиридова и другие звезды первыми оценили необычную постановку знаменитой оперы «Кармен»

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Надежда Михалкова

Фото: Пресс-служба
Театральная программа XIX-го фестиваля искусств «Черешневый лес» открылась экспериментальной постановкой «Кармен» Максима Диденко в концертном зале «Зарядье».

В концертном зале «Зарядье» прошел премьерный показ драмы-оперы-балета «Кармен» в постановке одного из самых востребованных режиссеров нового поколения Максима Диденко, открывший театральную программу XIX-го фестиваля искусств «Черешневый лес». Оценить новое прочтение знаменитой оперы пришли Александр и Екатерина Стриженовы, Татьяна и Надежда Михалкова, Дарья Повереннова, Дмитрий Харатьян, Сергей Филин, Павел Астахов, Алена Свиридова, Лариса Рубальская, Игорь и Вадим Верники, Эвелина Хромченко, Виктория Андриянова, Надежда Соловьева, Ирина Вольская, Оксана Бондаренко, Тамаз Монашеров, Владислав Флярковский и многие другие.

Фото: Пресс-служба

В спектакле, который длился чуть более часа, переплелись драма, опера и балет — такой многоголосный жанр автор идеи, театральный продюсер Павел Каплевич, называет полиформой. В основу легла знаменитая новелла Проспера Мериме, но создатели спектакля посмотрели на знакомую историю под новым углом. «Великая музыка из оперы Бизе была транскрибирована композитором Алексеем Сюмаком. К тому же, мы добавили арабских мотивов: музыканты оркестра Филиппа Чижевского играют этномузыку на 20 инструментах, включая уд, сантур и флейты. Ведь цыгане, к которым принадлежит Кармен, — это восточный народ», — поясняет Каплевич.

По сюжету, главный герой, офицер Хозе, уже дряхлый старик. В свои последние часы, в предсмертном бреду, он вспоминает самый яркий эпизод своей жизни: любовь к Кармен, их бурный роман и убийство свободолюбивой красавицы, которое он совершил в порыве ревности. В воспаленном сознании старика образы множатся, поэтому одного героя играют сразу несколько актеров. Так, роль Хозе исполняют одновременно артист театра и кино Александр Балуев, танцор Эдуард Ахметшин и тенор, солист Новой оперы и Мариинского театра, Хачатур Бадалян. А Кармен на сцене воплотили прима-балерина Большого театра Екатерина Шипулина (в составе с примой театра Станиславского и Немировича Данченко Ксенией Шевцовой) и оперная дива Карина Хэрунц. Солист Большого театра и миланского театра «Ла Скала» баритон Василий Ладюк во всех смыслах блистал (благодаря великолепно исполненной партии и золотому костюму) в амплуа разлучившего пару тореадора Эскамильо.

Фото: Пресс-служба

Художником спектакля стала Айдан Салахова, причем для нее это первая театральная работа. Произведения Салаховой, которая известна своими скульптурами и другими арт-объектами, находятся в собрании Третьяковской галереи, Московского музея современного искусства и других коллекциях. Основой концепции ее сценического пространства стали своеобразные коконы, в которых время от времени исчезали участники спектакля. Постановкой хореографии «Кармен» занимался неоднократный лауреат премии «Золотая маска» Владимир Варнава, автором текстов стал поэт Михаил Чевега, а новой версии знаменитой музыки — Алексей Сюмак. Спектакль прошел в сопровождении и при активном участии ансамбля Questa Musica под управлением Филиппа Чижевского.

Текст: пресс-служба

Фото: пресс-служба

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