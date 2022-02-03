Надежда Крыгина призналась, что не уводила мужа у Людмилы Зыкиной
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Фото: Lev Sherstennikov/Russian Look
Певица поторопилась сообщить, что она не становилась причиной разрыва отношений Зыкиной и Гридина. До того, как сыграть свадьбу с Крыгиной, баянист уже несколько лет был в разводе с Зыкиной. Вражды между женщинами также не было.
«Какая между мной и Зыкиной может быть война? Кто я и кто Зыкина! Симпатичная молодая певица — что еще обо мне можно было сказать тогда? Она не объявляла никакой войны, просто получилась глупость с моей стороны. Когда была годовщина смерти Гридина, я решила сделать концерт в его память. Позвонила Зыкиной и рассказала, что в одном из отделений будет выступать оркестр народных инструментов имени Осипова, мне в ответ: «При чем тут оркестр Осипова? Ну и делай с ними!» — рассказала Крыгина.
Крыгина подчеркнула, что не запрещала мужу при жизни общаться с бывшей супругой. Она рассказала, что Зыкина часто звонила им домой и просила позвать к телефону «ее котика к телефону». Помогала она экс-супругу и деньгами, когда он тядело заболел. Гридин умер от цирроза печени.
«Он умер 4 апреля 1997 года. Умер дома у меня на руках. Его выписали зимой 96-го, Новый год встречали вместе, а на последний его день рождения 28 февраля приезжала Людмила Георгиевна. Когда он умер, я ему спокойно, закрыв глаза, складываю ручки, прикрываю простыней и звоню подругам. В 8 утра у меня уже была Зыкина. Она уединилась с ним в комнате. Может быть, она любила его всю жизнь», — рассказала в эфире Надежда Крыгина.
Фото: GlobalLookPress