Надежда Крыгина призналась, что не уводила мужа у Людмилы Зыкиной

Певица поторопилась сообщить, что она не становилась причиной разрыва отношений Зыкиной и Гридина. До того, как сыграть свадьбу с Крыгиной, баянист уже несколько лет был в разводе с Зыкиной. Вражды между женщинами также не было.

«Какая между мной и Зыкиной может быть война? Кто я и кто Зыкина! Симпатичная молодая певица — что еще обо мне можно было сказать тогда? Она не объявляла никакой войны, просто получилась глупость с моей стороны. Когда была годовщина смерти Гридина, я решила сделать концерт в его память. Позвонила Зыкиной и рассказала, что в одном из отделений будет выступать оркестр народных инструментов имени Осипова, мне в ответ: «При чем тут оркестр Осипова? Ну и делай с ними!» — рассказала Крыгина.