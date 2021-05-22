Надежда Бабкина за прошедший год заработала более 56 миллионов рублей
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Global Look Press
71-летняя народная артистка и художественный руководитель театра «Русская песня» задекларировала 56 миллионов 201 тысячу рублей.
Каждый год руководители театров должны отчитаться перед налоговой о размерах своих доходов. В который входит не только заработная плата, но и вся сторонняя прибыль со съемок и различных контрактов. Таким образом стало известно о поступлениях на счета известной певицы.
В отличие от заработка за 2019 год, который составил 34 миллиона 887 тысяч рублей, в 2020 звезде удалось увеличить доходы почти в два раза. Также за Бабкиной числится недвижимость: две квартиры в Болгарии, дом в Подмосковье и две квартиры в столице.
В прошлом году артистка переболела коронавирусной инфекцией в тяжелой форме, но также получила большое количество рекламных контрактов и съемок, которые и помогли ей преумножить сбережения.
Фото: Global Look Press
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