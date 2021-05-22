Надежда Бабкина за прошедший год заработала более 56 миллионов рублей

В отличие от заработка за 2019 год, который составил 34 миллиона 887 тысяч рублей, в 2020 звезде удалось увеличить доходы почти в два раза. Также за Бабкиной числится недвижимость: две квартиры в Болгарии, дом в Подмосковье и две квартиры в столице.

В прошлом году артистка переболела коронавирусной инфекцией в тяжелой форме, но также получила большое количество рекламных контрактов и съемок, которые и помогли ей преумножить сбережения.