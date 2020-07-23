Надежда Бабкина похвасталась пляжной фотографией с внуком: «Очень на сына похож»

Фотография, которой поделилась Надежда Бабкина в блоге, порадовала ее подписчиков. На снимке артистка запечатлена на пляже отеля с 10-летним внуком. «Отдыхаем в "Мрия"! Так круто», — поделилась эмоциями звезда.