Надежда Бабкина похвасталась пляжной фотографией с внуком: «Очень на сына похож»
70-летняя Надежда Бабкина отдыхает с семьей в Ялте.
Фотография, которой поделилась Надежда Бабкина в блоге, порадовала ее подписчиков. На снимке артистка запечатлена на пляже отеля с 10-летним внуком. «Отдыхаем в "Мрия"! Так круто», — поделилась эмоциями звезда.
«Очень на сына похож», — восхитились подписчики.
Фото и видео: Instagram/@ngbabkina
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