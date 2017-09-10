Певица рассказала в блоге, как провела День города

В эти выходные в Москве проходят гуляния в честь 870-летия столицы. Многие звезды со своими семьями поделились в своих Instagram фотографиями, сделанными на празднично украшенных улицах. Надежда Бабкина не стала исключением. Известная певица прогулялась по городу в компании сына, его жены и внуков и опубликовала несколько снимков, сделанных во время прогулки. «В День города всей семьей прогулялись по Москве. Народу на празднике огромное количество, но всем нашлось место. Прекрасно всё организовано! Какая же у нас Москва красавица!», — подписала фотографии знаменитость.