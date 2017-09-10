Надежда Бабкина показала редкие фото с сыном и внуками
В эти выходные в Москве проходят гуляния в честь 870-летия столицы. Многие звезды со своими семьями поделились в своих Instagram фотографиями, сделанными на празднично украшенных улицах. Надежда Бабкина не стала исключением. Известная певица прогулялась по городу в компании сына, его жены и внуков и опубликовала несколько снимков, сделанных во время прогулки. «В День города всей семьей прогулялись по Москве. Народу на празднике огромное количество, но всем нашлось место. Прекрасно всё организовано! Какая же у нас Москва красавица!», — подписала фотографии знаменитость.
Подписчикам певицы очень понравилась ее семья: «Красивая семья))ребятишки на папу очень похожи))», «Прекрасная у Вас семья,Надежда Георгиевна!», «Москва- красавица! И Вы -красавица! И семья Ваша замечательная! Всем - пример!», «Надюша! С огромной радостью, всю Вашу красивую семью, с Праздником!!! Процветания красавице, Москве!!! Счастья, любви, благополучия Вашей дружной семье!!!».
Напомним, не так давно Надежду Бабкину обвинили в чрезмерном увлечении пластическими операциями. 67-летняя певица поделилась в блоге фотографией без макияжа, которая спровоцировала шквал критики.
(Орфография и пунктуация авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: instagram