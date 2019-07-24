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Надежда Ангарская, Полина Гренц, Никита Джигурда и другие на премьере фильма «Робот 2.0»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Надежда Ангарская

Фото: Пресс-служба
В кинотеатре «Синема Парк Ривьера» состоялся закрытый светский показ экшн-комедии «Робот 2.0».

В этот вечер на красной дорожке всех гостей встречал настоящий робот, который легко и непринужденно мог общаться на любые темы с каждым желающим. Премьеру посетили известные блогеры и артисты, среди которых были Никита Джигурда, Полина Гренц, Ираклий Пирцхалава и многие другие.

По сюжету, миру угрожает монструозный крылатый злодей, покусившийся на самое святое, что есть у человечества — мобильные телефоны. Бессовестное чудовище в прямом смысле слова подчиняет себе устройства и создаёт из них могучую армию, способную трансформироваться во что угодно. Так и проиграли бы люди этот неравный бой, если бы не другое важное изобретение — робот Читти.

Купить билеты на фильм «Робот 2.0» можно здесь.

Текст: пресс-служба

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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