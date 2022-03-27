Похудевшая на 41 килограмм Надежда Ангарская поделилась секретом стройности
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Starface
39-летняя актриса с детства страдала от лишнего веса и на протяжении всей жизни ведет борьбу за стройность. В 28 лет после диагностированного ожирения юмористка решила взять себя в руки.
Самый большой вес у Надежды составил 136 килограммов, после чего ей удалось похудеть до 95, но актриса уверена, что надо сбросить еще десять.
Ангарская придерживается строгого подхода к питанию и не может позволить себе лишнего, иначе придется начинать все сначала. Актриса уже много лет верна своей диете и выглядит намного моложе своего возраста.
«Сейчас я себя чувствую совершенно по-другому. Это не диета — это образ жизни. С лишним весом буду бороться всю свою жизнь. Я знаю, какова расплата за шаг влево или вправо. Сейчас у меня полнейший отказ от углеводов, еда один-два раза в день», — призналась Надежда в программе «Секрет на миллион» на канале НТВ.
Участие в шоу «Последний герой» тоже в какой-то степени помогло Ангарской стремиться к тому, чтобы тело было более выносливым и подтянутым. Физическая подготовка и хорошая форма помогли актрисе обойти соперников и стать победительницей программы.
Фото: Starface, Global Look Press