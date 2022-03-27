Похудевшая на 41 килограмм Надежда Ангарская поделилась секретом стройности

Ангарская придерживается строгого подхода к питанию и не может позволить себе лишнего, иначе придется начинать все сначала. Актриса уже много лет верна своей диете и выглядит намного моложе своего возраста.

«Сейчас я себя чувствую совершенно по-другому. Это не диета — это образ жизни. С лишним весом буду бороться всю свою жизнь. Я знаю, какова расплата за шаг влево или вправо. Сейчас у меня полнейший отказ от углеводов, еда один-два раза в день», — призналась Надежда в программе «Секрет на миллион» на канале НТВ.

Участие в шоу «Последний герой» тоже в какой-то степени помогло Ангарской стремиться к тому, чтобы тело было более выносливым и подтянутым. Физическая подготовка и хорошая форма помогли актрисе обойти соперников и стать победительницей программы.

Фото: Starface, Global Look Press