Надежда Ангарская — о бывшем муже: «Он считает, что я ему должна»
Надежда Ангарская 5 лет была в браке за мужчиной из Иордании, Раедом Бани, который работает в сфере красоты и пишет музыку для арабоязычных певцов. Они поженились в ноябре 2013 года. В конце 2015-го у пары родился сын Давид. Более двух лет назад супруги решили расстаться. Причиной разлада стала ревность со стороны мужчины. Хоть фактически они и не живут вместе уже долгое время, формально развод не оформляли: «Я не развелась с ним, позволила ему сделать российский паспорт. Он прописан в моей квартире. Он считает, что я ему должна», — сказала Надежда в шоу канала «Пятница».
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: КиноПоиск
Сегодня отношения между ними оставляют желать лучшего: на каждое сообщение мужу, она получает огромный ответ с оскорблениями и обвинениями: «Он проявляет себя очень резко. Даже в сообщениях. Я начала бояться, заблокировала его. Зря он знает, где мы сейчас живем», — поделилась актриса в программе ДНК-тест. Единственное, о чем она жалеет, что адрес их квартиры, где Ангарская живет с их общим сыном, известен бывшему мужу. Она опасается проявлений его агрессии.
Благодаря своему рисковому характеру, она не побоялась переехать за любимым на его Родину, в мусульманскую страну. По признанию Надежды, ни с каким давлением со стороны родных и близких избранника она не сталкивалась: «Они меня не спрашивали, буду ли я менять веру. Даже разговоров таких не было», — честно рассказала Ангарская. Артистка подчеркнула, что с семьей бывшего супруга они до сих пор поддерживают прекрасные отношения, но с Раедом найти общий язык так и не смогла.
Фото и видео: Rambler, КиноПоиск, Starace, Global Press Look
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram