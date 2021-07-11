Надежда Ангарская — о бывшем муже: «Он считает, что я ему должна»

Надежда Ангарская 5 лет была в браке за мужчиной из Иордании, Раедом Бани, который работает в сфере красоты и пишет музыку для арабоязычных певцов. Они поженились в ноябре 2013 года. В конце 2015-го у пары родился сын Давид. Более двух лет назад супруги решили расстаться. Причиной разлада стала ревность со стороны мужчины. Хоть фактически они и не живут вместе уже долгое время, формально развод не оформляли: «Я не развелась с ним, позволила ему сделать российский паспорт. Он прописан в моей квартире. Он считает, что я ему должна», — сказала Надежда в шоу канала «Пятница».