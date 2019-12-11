«Надеюсь поправить здоровье»: Борис Корчевников высказался о планах, поисках любви и суррогатном материнстве

Слухи о том, что известный телеведущий Борис Корчевников борется с тяжелой болезнью, заставили многих сочувствовать ему. Зрители передачи «Судьба человека» отмечали, что в один момент ведущий сильно поправился, ему иногда было даже трудно говорить. Однако мужчина старался не комментировать свое состояние. В беседе с редактором журнала «СтарХит» снова постройневший Борис дал понять, что борьба за здоровье еще не полностью завершена, но настроен он оптимистично.

«Надеюсь поправить здоровье, а все остальное — как Бог даст», — поделился он планами на 2020 год.

Спутницы жизни у Бориса по-прежнему нет, но он не унывает, скорой встречи с суженой не загадывает, не считая одиночество пороком: «Одиночества не бывает. <...> Бог и без просьбы знает, кто и в какой момент нам нужен, а кто нет».

Детей у Бориса пока нет, но он уже отчасти познал эту радость — стал крестным отцом для шестерых малышей — Маши, Алеши, Саши, Кати, Валерии и Сережи. Становиться отцом, по примеру звездных коллег, при помощи суррогатного материнства он не планирует: «Мне жалко женщину. Она недостойна такой унизительной роли».