«Надеюсь, она счастлива»: бывший возлюбленный Марии Мироновой рассказал об их тайном романе

Зато бывший возлюбленный Марии рассказал об их тайном романе «Комсомольской правде». Онколог Дмитрий Барановский до сих пор не выкинуть из головы ту большую любовь.

Дмитрий признался, что с Марией Мироновой они состояли в отношениях около года с конца 2015-го до осени 2016 года. Но даже такого короткого времени ему хватило, чтобы пережить массу эмоций. Не смущала Барановского и 15-летняя разница в возрасте.

Работая в Госдуме, через знакомых врач узнал телефон Марии Мироновой, которая является одним из попечителей фонда «Артист». Дмитрий написал актрисе смс, в котором предложил помощь подопечным фонда. Неожиданно для него Мария ответила, что будут иметь в виду.

Заочно Мария Миронова молодому Дмитрию нравилась давно. На следующий день, набравшись храбрости, он отправил еще одно сообщение: «Привет, как дела?», и снова получил ответ.

Набравшись наглости, он позвонил. После были длительные общения по скайпу, а когда Дмитрий вернулся в столицу, то сразу познакомился с Мироновой.

«С той первой встречи мы больше не расставались, разве что я заехал домой за вещами», - вспоминает он.