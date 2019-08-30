«Надеюсь, она счастлива»: бывший возлюбленный Марии Мироновой рассказал об их тайном романе

На днях 46-летняя Мария Миронова удивила поклонников новостью о своей второй беременности. Отца будущего малыша актриса тщательно скрывает, как и почти все, что касается личной жизни.
Зато бывший возлюбленный Марии рассказал об их тайном романе «Комсомольской правде». Онколог Дмитрий Барановский до сих пор не выкинуть из головы ту большую любовь.
Дмитрий признался, что с Марией Мироновой они состояли в отношениях около года с конца 2015-го до осени 2016 года. Но даже такого короткого времени ему хватило, чтобы пережить массу эмоций. Не смущала Барановского и 15-летняя разница в возрасте.
Работая в Госдуме, через знакомых врач узнал телефон Марии Мироновой, которая является одним из попечителей фонда «Артист». Дмитрий написал актрисе смс, в котором предложил помощь подопечным фонда. Неожиданно для него Мария ответила, что будут иметь в виду.
Заочно Мария Миронова молодому Дмитрию нравилась давно. На следующий день, набравшись храбрости, он отправил еще одно сообщение: «Привет, как дела?», и снова получил ответ.
Набравшись наглости, он позвонил. После были длительные общения по скайпу, а когда Дмитрий вернулся в столицу, то сразу познакомился с Мироновой.
«С той первой встречи мы больше не расставались, разве что я заехал домой за вещами», - вспоминает он.
Ради Марии Мироновой Дмитрий бросил жену, которая только родила вторую дочь. Для жены это стало шоком, но изменник собрал один чемодан и хлопнул дверью.
Даже съехавшись с новым молодым избранником, Мария Миронова скрывала его от родных. Вместе влюбленные ездили в путешествия. Вскоре мама Марии – актриса Екатерина Градова поняла, что у дочери есть любимый.
Пока Мария сутками снималась в сериале «Садовое кольцо», Дмитрий устраивал быт, готовил и встречал ее вкусными блюдами. Вскоре Дмитрий развелся и предложил Мироновой выйти за него замуж. Но духовник ответил, что обвенчает их только через год.
Дмитрий признается, что они мечтали о детях, но Мария потеряла неродившегося малыша. Вскоре в отношениях начались проблемы: Дмитрий ревновал, проверял телефоны, скандалил. «На свой день рождения она, не предупредив меня, позвала и первого, и второго мужа. С Алексеем Макаровым они действительно были женаты, штамп в паспорте, все как положено. Но, как говорила Маша, жили они не вместе: он у себя, она у себя», - рассказывает Барановский (брак с Макаровым Миронова отрицает, - прим. ред.).
Через короткое время Мария решила, что отношениям пришел конец. «Она сказала мне уходить, но я ответил, что по-прежнему буду жить с ней, - откровенничает Барановский. – Но она выставила меня с охраной. Я дневал и ночевал под ее окнами, мы даже переписывались. Но начать все с начала наотрез отказалась. Расставание было болезненным, она была моей большой любовью и большой ошибкой».
Дмитрий и Мария больше не общаются. «Пару раз она мне писала, но я жалею, что все не бросил и не рванул к ней, - продолжает Барановский. - Весной 2017 года она еще была свободна. Поэтому, когда узнал о ее беременности, мой мир перевернулся. Как она так все быстро успела? Наверное, просто пришло время и Маша встретила своего человека, которого она достойна. Дай бог, чтобы это была любовь. Надеюсь, она счастлива».
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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