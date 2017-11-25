Актриса приняла участие в традиционной новогодней акции, проводимой торговой сетью «Азбука вкуса» и фондом «Подари жизнь».

Приближение Нового года начинается чувствоваться с момента появления праздничных игрушек и украшений в магазинах. Так, эксклюзивная коллекция игрушек появилась и в торговой сети «Азбука вкуса». По традиции, в конце ноября в этой сети стартует благотворительная акция в поддержку детей, страдающих онкологическими заболеваниями. Часть средств от продажи уникальных елочных аксессуаров будет передана на нужды фонда «Подари жизнь».

В рамках этой акции многие известные представители шоу-бизнеса становятся послами добра: покупая эксклюзивные игрушки в «Азбуке вкуса», они своим примером доказывают, что каждый из нас может принять участие в спасении чьей-то жизни. На днях состоялась презентация новой коллекции елочных аксессуаров, а первым послом добра стала актриса и телеведущая Эвелина Бледанс.