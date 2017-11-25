«Надеюсь, что я спасу чью-то жизнь»: Эвелина Бледанс стала послом добра
Приближение Нового года начинается чувствоваться с момента появления праздничных игрушек и украшений в магазинах. Так, эксклюзивная коллекция игрушек появилась и в торговой сети «Азбука вкуса». По традиции, в конце ноября в этой сети стартует благотворительная акция в поддержку детей, страдающих онкологическими заболеваниями. Часть средств от продажи уникальных елочных аксессуаров будет передана на нужды фонда «Подари жизнь».
В рамках этой акции многие известные представители шоу-бизнеса становятся послами добра: покупая эксклюзивные игрушки в «Азбуке вкуса», они своим примером доказывают, что каждый из нас может принять участие в спасении чьей-то жизни. На днях состоялась презентация новой коллекции елочных аксессуаров, а первым послом добра стала актриса и телеведущая Эвелина Бледанс.
«Я считаю, что известные люди обязательно должны привлекать внимание к благотворительным проектам, подавать пример. В нашей стране много детей, которые нуждаются в помощи, в заботе и понимании. У меня родился особенный ребенок и так получилось, что фактически только наша семья говорит открыто о своем ребенке. Но и это дает плоды: после рождения Семочки отношение к таким детям и детям с другими особенностями очень изменилось. И могу сказать без ложной скромности, что именно Семен уже спас сотни жизней, а то и тысячи. Внимание общественности к проблеме уже привлечено. Теперь я рада принять участие в этой доброй акции «Подари жизнь» и «Азбуки Вкуса», надеюсь, мой скромный вклад действительно подарит кому-то жизнь», — призналась Бледанс.
Стоит отметить, что в предыдущие годы послами добра становились Нонна Гришаева, Ольга Кабо, Юлия Пересильд, Ирина Хакамада, Сергей Мазаев, Алексей Немов с супругой Галиной, Михаил Полицеймако, Ольга Шелест, Екатерина Андреева, Екатерина Стриженова, Юлия Бордовских, Александр Цекало, Валдис Пельш, Виктор Гусев, Татьяна Навка, Мария Киселева, Ляйсан Утяшева, Игорь Верник, Максим Виторган, Дмитрий Дюжев, Леонид Ярмольник, Алена Бабенко, Мария Голубкина и многие другие.
Фото: пресс-служба