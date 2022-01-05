Саша Савельева во время зимнего отдыха получила серьезную травму руки
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Фото: Instagram @sasha_savelieva
Экс-солистка группы «Фабрика» решила насладиться всеми прелестями зимних видов отдыха. Ее повышенное внимание привлекла к себе езда на снегоходе, которая закончилась не так весело, как началась. Саша упала со средства передвижения и неудачно приземлилась на руку. После чего отправилась к врачу на осмотр. В итоге он диагностировал у нее трещину. «До последнего надеялась, что это просто ушиб, но, видимо, так должно было случиться», — обратилась к поклонникам раздосадованная Савельева.
Однако грустила она недолго и спустя несколько часов вышла на связь с поклонниками полная оптимистичных мыслей. Когда стадия отрицания перешла в стадию принятия, она наловчилась и сумела орудовать на кухне, используя лишь одну руку. «Если вдруг у кого-то что-то на праздниках вдруг произошло с правой рукой, и вам кажется, что без нее вы ничего не можете, то на самом деле можете — левой. И тренировать левой полушарие. Чем я и буду заниматься», — поделилась мыслями Саша.
Также же она сообщила, что в наложенной лангетке ей придется проходить четыре недели.
Фото: Instagram