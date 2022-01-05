Саша Савельева во время зимнего отдыха получила серьезную травму руки

Однако грустила она недолго и спустя несколько часов вышла на связь с поклонниками полная оптимистичных мыслей. Когда стадия отрицания перешла в стадию принятия, она наловчилась и сумела орудовать на кухне, используя лишь одну руку. «Если вдруг у кого-то что-то на праздниках вдруг произошло с правой рукой, и вам кажется, что без нее вы ничего не можете, то на самом деле можете — левой. И тренировать левой полушарие. Чем я и буду заниматься», — поделилась мыслями Саша.

Также же она сообщила, что в наложенной лангетке ей придется проходить четыре недели.