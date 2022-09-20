Наделала шуму: Нино Нинидзе появилась на премьере детской сказки в слишком смелом наряде

В кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» 19 сентября состоялась премьера семейного фэнтези «Красная Шапочка», одну из ролей в котором сыграла актриса Нино Нинидзе. Помимо актрисы, в этот вечер фильм представили режиссеры Лина Арифулина, Александр Баршак, Артем Аксененко, актеры Таисья Калинина, Юрий Чурсин, Алексей Серебряков и Екатерина Климова.

На премьере детской сказки Нино Нинидзе появилась в компании своего сына и бывшего мужа Кирилла Плетнева. Максим Виторган также пришел поддержать возлюбленную, но предпочел держаться в стороне и не попадать лишний раз под прицелы камер. Для выхода в свет актриса выбрала умопомрачительное лаконичное платье с глубоким разрезом, в котором все желающие без труда могли разглядеть ее стройные ноги.

Фэнтези «Красная Шапочка» — новый формат народной сказки, обработанной Шарлем Перро и позднее записанной братьями Гримм. В фильме рассказывается о противостоянии людей и волков. Когда-то людям удалось победить хищников и заключить с ними договор, согласно которому они не могли покидать территорию леса. Однако спустя 100 лет договоренности забылись и поселения людей вновь оказались захвачены армией волков.

В широкий прокат картина «Красная Шапочка» выходит 22 сентября.