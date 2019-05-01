«Над Аллой время не властно»: пользователи Сети обсуждают новое фото Максима Галкина и Аллы Пугачевой

«По-моему над нею время не подвластно . Хорошо выглядит )))», «Шикарно выглядит Алла Пугачёва!», «Хорошенькие какие!!! Алла Борисовна день ото дня все красивее и красивее!! Вот что значит когда рядом достойный мужчина!!!», «Счастье вам к лицу!!!», «Максим, Алла, Вы такие красивые 😍», «Как же Алле хорошо с прямыми волосами», «Никому так не идёт челка,как Алле Борисовне🤗», «Алла как вино, чем старше тем крепче и вкуснее🔥», «Максим, кто эта прекрасная девушка рядом с тобой?», «Алла восторг!!!!!», «Ой, какие красивые, а главное счастливые😊😊😊😊 и светитесь изнутри», «Какая Алла Борисовна красивая», «Ну ровесники просто. Обоим больше 40 не дашь...Алла Борисовна сестра Бенджамина Баттона?)))», «Алла Борисовна какая молодая», «Алла выглядит потрясающе», — восхищаются фолловеры.