Начинающий предприниматель: сын Кристины Орбакайте Дени раскрыл свой заработок

Внук Аллы Пугачевой вернулся в Москву совсем недавно — не один год молодой человек получат образование в Лондоне. Но как только приехал домой, решил тут же применить полученные знания на практике. Он открыл агентство по организации мероприятий. Сейчас Дени в нем и директор, и фотограф в одном лице.

По словам Дени, его заработки еще далеки от желаемых и признался, что стоимость его услуг зависит от ряда факторов, например от студии и реквизита: «Беру четыре-пять тысяч рублей в час. Фирма пока не глобальная. Но надо с чего-то начинать», — сказал он.

Дени признался, что с работой ему очень помогает отец, известный бизнесмен Руслан Байсаров: «Он идет со мной нога в ногу. Мне хочется, конечно, независимости. Но к этому надо прийти с опытом за плечами», — рассказал молодой человек.

В личной жизни юноша тоже настроен на большие перемены. А главное, к ним готов: «Я очень хочу семью, но не тороплюсь. Надо искать для создания семьи правильного человека», — признался он.