Главными героями реалити-шоу «Киноакадемия», раскрывающего все секреты актерского мастерства, стали 15 молодых участников, не представляющих свою жизнь без кино. Они будут бороться за главный приз — роль в фильме, название которого пока держится в секрете.

Съемки шоу, которое российским интернет-пользователям представит видеосервис MEGOGO, проходят на территории бывшей усадьбы возлюбленной Петра Великого Марии Кантемир, расположенной в Щелковском районе. На протяжении четырех недель начинающим актерам предстоит освоить азы актерского мастерства, проявить себя и свои таланты. На время участия в шоу ребята будут жить под одной крышей. Каждый день они будут выполнять различные задания от своих наставников — профессиональных тренеров по актерскому мастерству. Помимо этого, участников ждут встречи с актерами, режиссерами, музыкантами, имиджмейкерами и стилистами.

Тем временем, за их личной жизнью 24 часа в сутки будут наблюдать объективы телекамер. По итогам работы раз в неделю нескольким участникам придется покинуть проект. Наставники оценивают своих подопечных каждый день и именно они дают свои рекомендации и делают выбор, кто будет следующим на выбывание. При оценке особое внимание уделяется их присутствию на занятиях, включению в рабочий процесс, соблюдению режима. Но самое главное — это, конечно же, стремление самих участников к победе. Насколько они готовы и способны перевоплощаться в нетипичные для себя роли?

К концу шоу останется только один счастливчик, которому достанется роль в кино. Название проекта, в котором снимется победитель, организаторы пока не афишируют. Приятным бонусом для остальных участников станут дополнительные призы: обладателям второго и третьего места представится возможность озвучить фильм или сериал, а обладатель третьего получит специальную награду от MEGOGO.

Зрители шоу смогут проследить все этапы развития личности восходящих звезд в киноиндустрии: как обычный человек постигает актерские знания и становится профессионалом. Данный проект является подтверждением того, что мечты сбываются. Ведь, участником шоу мог стать любой человек из любого города. Во время кастинга, длившегося несколько месяцев, были отобраны самые яркие, неординарные юноши и девушки. Главным критерием отбора было огромное желание ребят стать актером и их умения удивлять окружающих.

Фото: пресс-служба