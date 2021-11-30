«Начинается новый этап»: Первый канал изменит формат и название телепередачи «Поле чудес»

Всеми любимая телеигра выходит в эфир уже более тридцати лет. И в этом году подходит к концу договор с производителем проекта «Поле чудес». Как сообщается на официальном сайте, руководство Первого канала не устроили новые условия, предложенные телекомпанией «ВИД», именно поэтому сотрудничество между ними будет прекращено.

Однако поклонникам телепередачи расстраиваться не стоит — проект будет продолжать выходить в эфир, только с некоторыми изменениями. Первый канала приобрел у компании CBS официальные права на телевикторину Wheel Of Fortune, которая в свое время вдохновила создателей «Поля чудес», и теперь зрители смогут увидеть телеигру в обновленном формате. Проект также получит и другое название — «Наше Поле Чудес».

Свой комментарий будущим переменам в телеигре дал Леонид Якубович, который является ведущим передачи с 1991 года. «Тридцать один год программе — это так много, что не грех и встряхнуться. Начинается новый этап, в который мы входим с огромным опытом, любовью к своей работе и уважением к зрителю», — цитирует слова художественного руководителя программы официальный сайт «Первого канала».