На замену беременной Саше Савельевой: Антонина Клименко впервые вышла на сцену в составе группы «Фабрика»

Помимо полностью обновленной группы Serebro, в этот День святого Валентина еще один женский поп-коллектив представил перестановки в составе. Оказалось, что Саша Савельева уже ушла в декрет, и ее заменила Антонина Клименко, ранее выступавшая в «Мобильных блондинках».
Роковая красавица Тоня прекрасно смотрелась рядом с Ириной Тоневой и Александрой Поповой. Все три певицы позировали в белоснежных нарядах и выглядели безупречно. Кстати, Антонина уже давно знакома с «Фабрикой» — она выступала на бэк-вокале.
Тем временем Саша Савельева не торопится подтверждать информацию о своей беременности, хотя не так давно дизайнер интерьеров, который помогает певице обустраивать семейное гнездышко с Кириллом Сафоновым, случайно проговорилась о том, что ее клиентка работает и над детской комнатой. Но сама певица упорно хранит молчание.
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Текст: Мария Мельникова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru, Instagram
Видео: Instagram