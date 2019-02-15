На замену беременной Саше Савельевой: Антонина Клименко впервые вышла на сцену в составе группы «Фабрика»

Помимо полностью обновленной группы Serebro, в этот День святого Валентина еще один женский поп-коллектив представил перестановки в составе. Оказалось, что Саша Савельева уже ушла в декрет, и ее заменила Антонина Клименко, ранее выступавшая в «Мобильных блондинках».

Роковая красавица Тоня прекрасно смотрелась рядом с Ириной Тоневой и Александрой Поповой. Все три певицы позировали в белоснежных нарядах и выглядели безупречно. Кстати, Антонина уже давно знакома с «Фабрикой» — она выступала на бэк-вокале.