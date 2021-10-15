На всю страну такой один: как звезды тепло поздравили Николая Баскова с юбилеем

Филипп Киркоров поздравил друга и коллегу забавным совместным видео и написал много теплых слов в его адрес:

« Коля, с Юбилеем! С 45-летием! Традиционно — здоровья и счастья! Нетрадиционно - желаю, чтобы ОГО-ГО! И никогда не ОХО-ХО! Немного АХ! Ну, можно УХ! Чтобы захватывало дух. Конечно, чтобы было ВАУ! Я желаю тебе по-прежнему оставаться Творцом, Мастером своего счастья! Ты - человек-праздник! На всю страну такой один! Ведь таких уже почти не встретишь. Ты — наш редкий раритетный экземпляр. Береги себя и пусть твое здоровье никогда не дает о себе знать, потому что когда ты не помнишь о нем, значит, с ним все в порядке. А это – самое главное!»

Без отсылки к их самой известной за последнее время коллаборации тоже не обошлось:

«Я всегда рядом, ты знаешь… Всегда. А когда я рядом, то жизнь у тебя будет заИбица!».