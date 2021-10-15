На всю страну такой один: как звезды тепло поздравили Николая Баскова с юбилеем
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Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press
Филипп Киркоров поздравил друга и коллегу забавным совместным видео и написал много теплых слов в его адрес:
« Коля, с Юбилеем! С 45-летием! Традиционно — здоровья и счастья! Нетрадиционно - желаю, чтобы ОГО-ГО! И никогда не ОХО-ХО! Немного АХ! Ну, можно УХ! Чтобы захватывало дух. Конечно, чтобы было ВАУ! Я желаю тебе по-прежнему оставаться Творцом, Мастером своего счастья! Ты - человек-праздник! На всю страну такой один! Ведь таких уже почти не встретишь. Ты — наш редкий раритетный экземпляр. Береги себя и пусть твое здоровье никогда не дает о себе знать, потому что когда ты не помнишь о нем, значит, с ним все в порядке. А это – самое главное!»
Без отсылки к их самой известной за последнее время коллаборации тоже не обошлось:
«Я всегда рядом, ты знаешь… Всегда. А когда я рядом, то жизнь у тебя будет заИбица!».
Тина Канделаки тоже поздравила Николая с юмором, вспомнив, когда СМИ попытались их поженить:
««Николай Басков женится на Тине Канделаки?» Даже под таким заголовком выходили наши совместные фото! Чего только не было в нашей дружбе за эти годы, но ты неизменно остаёшься оптимистом, талантливым и безмерно энергичным человеком!», – написала телеведущая.
Максим Галкин поделился редкими видео – Николай Басков навестил их с Пугачевой, и музыкант решил спеть под аккомпанемент Аллы Борисовны.
С большой теплотой певца поздравил композитор Игорь Крутой, отметив не только талант музыканта, но и его личностные качества.
« Коля Басков - мой сынок, и не только потому, что талантливый певец, а потому, что наделен такими человеческими качествами, как верность и порядочность, внимание к чужим бедам и желание в любой момент прийти на помощь, благодарность всем, кто хоть в чем-то когда-то ему помог, а также тем, что дарит свое тепло каждому вокруг... Колькин юмор заслуживает отдельного разговора: он тонкий, неповторяющийся, реакция сумасшедшая…»
Сергей Лазарев вспомнил, как познакомился и по-настоящему подружился с Николаем. Сегодня они не только друзья, но и коллеги – у них есть совместный и очень популярный проект «Дуэты».
Супруга Игоря Николаева, певица Юлия Проскурякова, в посте с поздравлениями опубликовала уютное звездное фото – Николай Басков позирует вместе с ней, Игорем Николаевым, Алексеем Чумаковым и Андреем Малаховым.
Наташа Королева весело и с нежностью поздравила Баскова, а Кристина Орбакайте опубликовала в сториз совместное фото.
Олег Газманов выложил фото с совместного концерта, напомнил Николаю, что сейчас у него прекрасный возраст, и пожелал дальнейших творческих успехов.
Фото: Instagram Филиппа Киркорова, Юлии Проскуряковой, Тины Канделаки, Сергея Лазарева, Игоря Крутого, Наташи Королевой, Кристины Орбакайте, Global Look Press