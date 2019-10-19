«На вас время остановилось»: Наталья Водянова выглядит ровесницей своих старших детей
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Фото: Instagram Натальи Водяновой
Поклонники Натальи Водяновой уверены, что она умеет повернуть время вспять. У 37-летней модели пятеро детей, старшему из которых в этом году исполнится 18 лет, но ей удается выглядеть едва ли не его ровесницей. Несколько часов назад красотка поделилась фото из московского парка «Зарядье», куда привела 17-летнего Лукаса, 13-летнюю Неву и 12-летнего Виктора: «Из Москвы с любовью».
«Прекрасный десант! Как здорово, что ребята любят Россию👍🏻», — пишет Ольга Слуцкер.
«Идеально», — уверена Полина Киценко.
«Какие красивые у Вас дети», «Только по детям видно, как летит время)) На вас оно как будто остановилось», «Когда пытаешься понять, где мама всех 4-х людей на фото. И ответа нет 😁», «Все дети прекрасные 😍 такие светлые и лучезарные ))) но Нева просто красавица. Каждый раз смотрю и любуюсь. Счастья вам», «Выглядите как братья и сестры», «Наталья, вы и ваши дети так и светятся добром и светом», «Подумала, что за толпа ребят , а тут оказывается мама с детками❤️👏🏼вы просто пример для подражания», «Видела сегодня Наталью с детьми в Зарядье. Как будто их старшая сестра. И не скажешь, что мама троих взрослых деток», «Ну как?! Как у этой девушки получается выглядеть старшей сестренкой своих детей?! Волшебство!)», «И какая молодая мама...просто супер!!», — комментируют фолловеры модели.
Напомним, троих детей Наталья Водянова родила от Джастина Портмана. Отцом младших сыновей модели является Антуан Арно.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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