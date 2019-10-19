«На вас время остановилось»: Наталья Водянова выглядит ровесницей своих старших детей

«Прекрасный десант! Как здорово, что ребята любят Россию👍🏻», — пишет Ольга Слуцкер.

«Идеально», — уверена Полина Киценко.

«Какие красивые у Вас дети», «Только по детям видно, как летит время)) На вас оно как будто остановилось», «Когда пытаешься понять, где мама всех 4-х людей на фото. И ответа нет 😁», «Все дети прекрасные 😍 такие светлые и лучезарные ))) но Нева просто красавица. Каждый раз смотрю и любуюсь. Счастья вам», «Выглядите как братья и сестры», «Наталья, вы и ваши дети так и светятся добром и светом», «Подумала, что за толпа ребят , а тут оказывается мама с детками❤️👏🏼вы просто пример для подражания», «Видела сегодня Наталью с детьми в Зарядье. Как будто их старшая сестра. И не скажешь, что мама троих взрослых деток», «Ну как?! Как у этой девушки получается выглядеть старшей сестренкой своих детей?! Волшебство!)», «И какая молодая мама...просто супер!!», — комментируют фолловеры модели.

Напомним, троих детей Наталья Водянова родила от Джастина Портмана. Отцом младших сыновей модели является Антуан Арно.