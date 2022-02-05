На спорте и без макияжа: похудевшая Татьяна Навка поделилась снимком с тренировки
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: @tatiana_navka/Instagram
На странице в Instagram супруги пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова и одной из самых известных российских фигуристок появились новые фото. Навка позирует в зеркале после тренировки в стильном спортивном костюме. Чемпионка показала как выглядит во время занятий — с хвостиком и полным отсутствием макияжа.
«Не отстаем от Олимпийцев!» — подписала вдохновляющий снимок спортсменка.
Фото: @tatiana_navka/Instagram
Звезда ледовых шоу роскошно выглядит и тщательно следит за фигурой. Помимо правильно питания, Навка не пропускает регулярные тренировки, которые помогают держать фигуру в тонусе. Подписчики Татьяны отметили, что на новых снимках ее просто не узнать. Фигуристка выглядит намного лет моложе своего возраста.
После ухода из большого спорта Татьяна Навка создала несколько собственных ледовых шоу по мотивам известных произведений, которые имеют большой успех — «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Руслан и Людмила». В проектах олимпийской чемпионки приняли участие многие известные спортсмены.
Фото: Instagram