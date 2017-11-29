Кристина Асмус поделилась забавным видеороликом.

Кристина Асмус и Гарик Харламов — одна из самых популярных пар отечественного шоу-бизнеса. Несмотря на то, что супруги — нечастые гости различных светских мероприятий, за жизнью кумиров поклонники следят посредством социальных сетей. Так, в последнее время Кристина стала чаще выкладывать забавные видео с участием мужа. «На шею не давлю ))))», — гласит подпись под новой видеозаписью, на которой Гарик несет Кристину на спине.

«Гарик красавчик! Готов на себе носить. Молодцы 👍👍👍», «Вы такие классные!!!)))))))», «Своя ноша нет, не тянет 😊», «Такие милые, обожаю вашу пару😉😉😉Дай бог вашей семье здоровья!!!😘😘😘», «Муж должен на руках таскать))))», «Вы классная пара!!дополняете друг друга!!!», «Только так и нужно носить любимых женщин😆😁👏🏽👍👌», «Клевые такие! ... не могу... Молодцы! С юмором по жизни... обожаю обоих ❤️!» — написали поклонники в комментариях.

Напомним, недавно Кристина Асмус с коллегами по театру записала видео-«ответочку» на «Волю Харлузову» — пародию Гарика Харламова и Павла Воли на Ольгу Бузову. Минутный видеоролик, в котором актриса продемонстрировала упругие ягодицы, посмотрели уже более 2,5 миллионов раз.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото: instagram