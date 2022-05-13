На себя не похожа: врачи объяснили изменения во внешности Пугачевой

Перемена климата сбежавшей в «очередной внеплановый отпуск» Аллы Пугачевой не самым лучшим образом сказалась на ее внешности. На последних фотографиях, которые появляются в сети, отчетливо видно, что Примадонна сильно сдала и стала выглядеть гораздо старше своих лет. Некоторые поклонники посчитали, что всему виной переживания и стресс, а другие решили, что Примадонне просто не подходит местный климат. Как бы там не было, факт остается фактом. Исполнительница резко постарела и стала выглядеть хуже, чем до отъезда.

По словам медиков, внешность артистки действительно изменилась. По их словам, во-первых, возраст начинает все же брать свое, а во-вторых, видно, что кожа Пугачевой устала, стала тусклой, обезвоженной и чувствительной.

«У Аллы Борисовны наблюдается усталость кожи. Очевидно, что возраст начинает брать свое. Причина этого как раз и кроется в смене климатического пояса. Это приводит к ухудшению эластичности, ослаблению регенеративных функций, проявлению обезвоженности, раздражительности и чувствительности кожи. К тому же, не самым лучшим образом на состоянии кожи сказывается постоянное использование кондиционеров. Из-за этого могут появиться морщины и дряблость», — объяснила пластический хирург Мадина Байрамукова в разговоре с «Собеседником».

Эксперт добавила, что Примадонне необходимо больше внимания уделять своему здоровью, пропить курс витаминов, пройти курс биоревитализации, увлажнить и защитить кожу от воздействия солнечных лучей.