На себя не похожа: Кристина Асмус напугала поклонников странным фото

Актриса Кристина Асмус напугала поклонников странным фото. Она опубликовала фотографию, на которой на ее лице размазан макияж, губная помада нанесена неровно, а прическа сильно растрепалась.

«Понедельник – день тяжёлый», – подписала фотографию актриса.

Подписчики Асмус ее не узнали. В комментариях девушке пишут, что она не похожа на саму себя. Некоторые прошлись шутками и по личной жизни актрисы, напомнив о бывшем супруге Гарике Харламове, с которым они находятся в процессе развода.