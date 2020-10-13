На себя не похожа: Кристина Асмус напугала поклонников странным фото
Фото: www.instagram.com/asmuskristina/
Актриса Кристина Асмус напугала поклонников странным фото. Она опубликовала фотографию, на которой на ее лице размазан макияж, губная помада нанесена неровно, а прическа сильно растрепалась.
«Понедельник – день тяжёлый», – подписала фотографию актриса.
Подписчики Асмус ее не узнали. В комментариях девушке пишут, что она не похожа на саму себя. Некоторые прошлись шутками и по личной жизни актрисы, напомнив о бывшем супруге Гарике Харламове, с которым они находятся в процессе развода.
За последнее время Кристина часто делится с поклонниками проблемами, которые с ней происходят. Некоторое время назад актриса столкнулась с проблемой – ее лицо, шея и плечи оказались покрыты сильной сыпью, из-за чего ей пришлось прервать съемки.
После визита к врачу оказалось, что проблема могла возникнуть на нервной почве из-за слишком плотного графика, на который часто жалуется артистка. Кроме того, врач посоветовал Асмус не пользоваться косметикой, что стало большой проблемой из-за предстоящих съемок и спектаклей.
Фото и видео: Instagram Кристины Асмус
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