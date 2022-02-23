На счастье: Лариса Гузеева побила посуду в московском ресторане на дне рождении друга

На дне рождении 54-летнего актера собрались его близкие друзья. В разгар праздника самые веселые из гостей вышли на танцпол и начали бить посуду. В их числе была и телезвезда Лариса Гузеева. В своем Instagram она опубликовала забавное видео. Артистка с большим удовольствием и азартом швырнула несколько тарелок на пол под одобряющий гул наблюдателей.

Именниник присоединился к озорному безумству и тоже принялся со смехом бить посуду. Как оказалось, Эвклид Кюрдзидис по национальности грек. В его родной стране на свадьбе принято бить тарелки на счастье. Он рассказал об этом в кругу друзей и они решили воплотить в жизнь этот перфоманс в стенах ресторана.