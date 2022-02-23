На счастье: Лариса Гузеева побила посуду в московском ресторане на дне рождении друга
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: instagram/ larisa_guzeeva
На дне рождении 54-летнего актера собрались его близкие друзья. В разгар праздника самые веселые из гостей вышли на танцпол и начали бить посуду. В их числе была и телезвезда Лариса Гузеева. В своем Instagram она опубликовала забавное видео. Артистка с большим удовольствием и азартом швырнула несколько тарелок на пол под одобряющий гул наблюдателей.
Именниник присоединился к озорному безумству и тоже принялся со смехом бить посуду. Как оказалось, Эвклид Кюрдзидис по национальности грек. В его родной стране на свадьбе принято бить тарелки на счастье. Он рассказал об этом в кругу друзей и они решили воплотить в жизнь этот перфоманс в стенах ресторана.
Кстати, в числе звездных гостей на торжестве также была Тамара Гвердцители. Она не осталась в стороне и тоже приобщилась к традиции. Кроме этого артистка порадовала именинника и его гостей чудесным пением.
Напомним, что уже много лет Лариса Гузеева и Эвклид Кюрдзидис появляются в сопровождении друг друга на светских мероприятиях. В личном блоге телеведущей время от времени появляются фото с актером, которые сопровождаются нежными подписями и признаниями в любви. На вопрос о том, есть ли между ними что-то романтическое, Лариса отвечает резко отрицательно.
Фото и видео: Instagram