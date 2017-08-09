29-летняя актриса Наталья Бардо рассказала, как ухаживает за собой

Внешность бывает обманчива! При знакомстве с Натальей Бардо, сыгравшей роль в комедии Марюса Вайсберга «Бабушка легкого поведения», сьановится очевидно: все свободное время эта ухоженная блондинка проводит в салонах красоты. Однако в недавнем интервью для сайта WMJ она призналась, что вовсе не это — главная статья ее бьюти-расходов.

«На салоны я трачу мало денег. Больше на косметику», — улыбается она.

Свой платиновый блонд она обновляет обычно раз в три месяца — просто обесцвечивая волосы без тонировки, поддерживая цвет шампунем с синим оттенком. Приниает витамины для здоровья волос, омега-3, -6 и -9. «Как только я стала блондинкой, у меня появилось гораздо больше ролей в кино», — смеется Бардо.