«На салоны я трачу мало денег»: Наталья Бардо поделилась простыми секретами красоты
Внешность бывает обманчива! При знакомстве с Натальей Бардо, сыгравшей роль в комедии Марюса Вайсберга «Бабушка легкого поведения», сьановится очевидно: все свободное время эта ухоженная блондинка проводит в салонах красоты. Однако в недавнем интервью для сайта WMJ она призналась, что вовсе не это — главная статья ее бьюти-расходов.
«На салоны я трачу мало денег. Больше на косметику», — улыбается она.
Свой платиновый блонд она обновляет обычно раз в три месяца — просто обесцвечивая волосы без тонировки, поддерживая цвет шампунем с синим оттенком. Приниает витамины для здоровья волос, омега-3, -6 и -9. «Как только я стала блондинкой, у меня появилось гораздо больше ролей в кино», — смеется Бардо.
Регулярное умывание перед сном, легкий крем днем, патчи для глаз и маски для лица пару раз в неделю — вот и все, что Наталья делает с лицом. «Секрет сияющей кожи прост: полноценный здоровый сон, правильное питание и позитивный настрой», — сообщила актриса. А залог ее утренней свежести — в замороженных кубиках льда с ромашкой и бодрой зарядке. Вместо инъекциий, ботокса или мезотерапии, к которым Бардо планирует прибергуть после 45 лет, «если все будет совсем плохо», она делает «бриллиантовый пилинг».
Макияж — обычно нюд или smoky eyes. «В последнее время предпочитаю подчеркивать глаза коричневыми тенями с шиммером. Также не представляю свою косметичку без румян розового оттенка», — делится Наташа.
Фото: starface.ru, instagram.com