«Это очень страшно»: на Полину Максимову напали в центре Москвы
Испуганная Полина раскрыла некоторые детали происшествия: «Всем привет. Мне сейчас очень страшно было. За мной на улице погнался человек», — начала рассказ Максимова. Актриса сообщила, что возвращалась домой и шла по центру Москвы, когда за ней побежал незнакомец.
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Фото: Личный Instagram @polinamax
«Не хочу рассказывать подробности, но это очень страшно. Девочки, я вас всех очень прошу — не ходите поздно вечером!», — попросила она, не сдерживая слезы. Сейчас Полина находится в безопасности и ее жизни ничего не угрожает.
Напомним, что Полина Максимова счастлива в отношениях с Егором Корешковым. Их роман завязался на съемочной площадке первого сезона сериала «257 причин, чтобы жить». Первое их появление в качестве пары состоялось в ноябре 2019 года на премьере фильма Николя Бедоса «Прекрасная эпоха». С тех пор влюбленные постоянные гости светских мероприятий. До романа с Полиной Максимовой Егор Корешков состоял в отношениях с Юлией Хлыниной. Актеры были вместе около двух лет.
Фото и видео: Instagram
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