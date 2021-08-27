«Это очень страшно»: на Полину Максимову напали в центре Москвы

Напомним, что Полина Максимова счастлива в отношениях с Егором Корешковым. Их роман завязался на съемочной площадке первого сезона сериала «257 причин, чтобы жить». Первое их появление в качестве пары состоялось в ноябре 2019 года на премьере фильма Николя Бедоса «Прекрасная эпоха». С тех пор влюбленные постоянные гости светских мероприятий. До романа с Полиной Максимовой Егор Корешков состоял в отношениях с Юлией Хлыниной. Актеры были вместе около двух лет.