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На похороны погибшей в ДТП с Собчак не пришли ее дочь и экс-супруг
Несколько дней назад автомобиль, подвозивший ведущую Ксению Собчак в аэропорт в Сочи столкнулся со встречной машиной. В смертельной ДТП погибла 35-летняя Екатерина Тарасова, у которой осталась 7-летняя дочь. Сегодня в Новосибирске состоялись похороны девушки, но двое близких родственников на них не пришли.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: @xenia_sobchak/Instagram
Как сообщили корреспонденты шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» на телеканале Россия 1, на прощание с фитнес-тренером пришли около 20 человек. Среди них были брат, бабушка и друзья Екатерины, сообщает «StarHit».
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7-летняя дочь и экс-супруг Тарасовой не были замечены среди присутствующих. «Катя, ты ушла раньше меня. Заняла мое место», — сказала бабушка Екатерины.
Авария произошла 9 октября. Погибшая была уроженкой Новосибирска и погибла на месте.
Фото и видео: Instagram