На похороны погибшей в ДТП с Собчак не пришли ее дочь и экс-супруг

7-летняя дочь и экс-супруг Тарасовой не были замечены среди присутствующих. «Катя, ты ушла раньше меня. Заняла мое место», — сказала бабушка Екатерины.

Авария произошла 9 октября. Погибшая была уроженкой Новосибирска и погибла на месте.