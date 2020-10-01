«На Патриарших я, может, и был, но без Кристины Асмус»: Алексей Учитель прокомментировал слухи о романе с актрисой
Фото: www.instagram.com/alexey.uchitel/?hl=ru
Режиссер Алексей Учитель прокомментировал слухи о его романе с молодой актрисой Кристиной Асмус. Девушка работала с ним над фильмом «Китобой», где исполнила роль вебкам-модели.
В сети появились слухи, что его и Кристину заметили вместе на Патриарших прудах. По словам свидетелей, пара якобы вышла из ресторана, после чего оба они сели в машину и уехали.
Учитель дал комментарий телеграм-каналу «Звездач», в котором сообщил, что там он, может быть, и был, но точно без Кристины, и напомнил, что они находятся в прекрасных дружеских отношениях.
«Недавно узнал, что она попала в больницу. Хотел позвонить, поддержать! Все, что пишут о нас, чушь», – заявил он.
Молодая актриса действительно оказалась в больнице из-за проблем с голосовыми связками. По признанию самой Кристины, это произошло из-за очень плотного рабочего графика.
«Впервые, наверное, в голове мысль — это все, конечно, того не стоило», — ранее рассказала Асмус.
Одной из причин, почему коллегам прочат роман, может быть свобода Кристины – недавно она рассталась со своим мужем Гариком Харламовым.
Однако, пока супруги ожидают развода, они часто общаются ради дочери. Сама Кристина слухи о романе с режиссером не комментировала.
Фото и видео: Instagram Алексея Учителя, Кристины Асмус
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!