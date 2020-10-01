«На Патриарших я, может, и был, но без Кристины Асмус»: Алексей Учитель прокомментировал слухи о романе с актрисой

Режиссер Алексей Учитель прокомментировал слухи о его романе с молодой актрисой Кристиной Асмус. Девушка работала с ним над фильмом «Китобой», где исполнила роль вебкам-модели.

В сети появились слухи, что его и Кристину заметили вместе на Патриарших прудах. По словам свидетелей, пара якобы вышла из ресторана, после чего оба они сели в машину и уехали.

Учитель дал комментарий телеграм-каналу «Звездач», в котором сообщил, что там он, может быть, и был, но точно без Кристины, и напомнил, что они находятся в прекрасных дружеских отношениях.

«Недавно узнал, что она попала в больницу. Хотел позвонить, поддержать! Все, что пишут о нас, чушь», – заявил он.