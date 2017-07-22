На папу или на маму? Поклонники спорят, на кого похожа дочь Кристины Асмус и Гарика Харламова
Звезда «Интернов» Кристина Асмус и резидент Comedy Club Гарик Харламов стали родителями в 2014 году — у них родилась дочь Настя. Артисты не спешили показывать лица девочки в социальных сетях, несмотря на большое количество публикаций с юной наследницей. Сейчас семья находится на отдыхе во Франции, и сегодня в блоге Кристины появились фотографии из Диснейленда, на которых можно рассмотреть черты лица Насти.
Несмотря на то, что девочка сфотографирована в очках, фолловеры актрисы уверены, что малышка растет настоящей красавицей: «Какая красотка, на маму мне кажется похожа))», «Очень красивая девочка», «Классная кнопа)», «На маму похожа!!!!красотка», «Маленькая Асмус». Многие подписчики заметили папины черты: «Папина доча», «Вылитый папа!», «Копия Гарик !!!!!», «В папу кажись».
А как вам кажется, на кого похожа дочь Кристины Асмус и Гарика Харламова?