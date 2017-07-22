Звездные родители перестали скрывать лицо трехлетней дочери

Звезда «Интернов» Кристина Асмус и резидент Comedy Club Гарик Харламов стали родителями в 2014 году — у них родилась дочь Настя. Артисты не спешили показывать лица девочки в социальных сетях, несмотря на большое количество публикаций с юной наследницей. Сейчас семья находится на отдыхе во Франции, и сегодня в блоге Кристины появились фотографии из Диснейленда, на которых можно рассмотреть черты лица Насти.