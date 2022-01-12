Наташа Королева в неоне зажгла с сыном под хиты прошлых лет
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
«Ну шо граждане, товарищи, друзья ! На носу старый Новый год! Держимся, двигаемся еще чуть-чуть и будет легкая передышка!» — подписала Королева это видео.
Она и сын одеты в вещи салатового цвета, на артистке — розовый парик. Оба показали несколько танцевальных движений под трек Димы Билана «Молния». «Вы в этом парике очень на маму похожи», «Наташа умничка, красотка, Архип хороший парень, музыкальный, артистичный», — откликнулись подписчики в Instagram.
Наташа Королева часто выкладывает в соцсетях совместные фото и видео с сыном. Архип Глушко, которому в феврале исполнится 20 лет, — начинающий певец. Вместе с мамой он участвует в шоу Первого канала «Две звезды: отцы и дети», оба также ведут шоу на МУЗ-ТВ. Не обходится и без критики. Например, Игорь Крутой, комментируя одно из выступлений Архипа с мамой на Первом канале, поставил молодому человеку 4 балла. «Наташа всегда была замечательной артисткой, не только на сцене, но и в быту, на всяких днях рождения. Она вся искрилась. Насколько Архип сможет… Наташа, без обид! Пока только четверка! Может быть, если с папой придешь, будет пятерка», — отозвался о семейном выступлении Крутой.
Фото: Global Look Press, Instagram Наташи Королевой