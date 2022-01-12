Наташа Королева в неоне зажгла с сыном под хиты прошлых лет

Наташа Королева часто выкладывает в соцсетях совместные фото и видео с сыном. Архип Глушко, которому в феврале исполнится 20 лет, — начинающий певец. Вместе с мамой он участвует в шоу Первого канала «Две звезды: отцы и дети», оба также ведут шоу на МУЗ-ТВ. Не обходится и без критики. Например, Игорь Крутой, комментируя одно из выступлений Архипа с мамой на Первом канале, поставил молодому человеку 4 балла. «Наташа всегда была замечательной артисткой, не только на сцене, но и в быту, на всяких днях рождения. Она вся искрилась. Насколько Архип сможет… Наташа, без обид! Пока только четверка! Может быть, если с папой придешь, будет пятерка», — отозвался о семейном выступлении Крутой.