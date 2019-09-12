На ночь глядя: Алла Пугачева сделала селфи в кружевной комбинации

Сегодня в 00:45На ночь глядя: Алла Пугачева сделала селфи в кружевной комбинацииКомментарииСлайд, который я выбрал вместо рекламы.😑Листай дальше, еще много интересногоArrows-leftArrows-rightReload1 / 970-летняя Алла Пугачева взволновала поклонников новой фотографией в своем блоге.«Ночь непроглядная и в этом спасение. Словно на цыпочках мое ожидание...💋», — написала Примадонна. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) 11 Сен 2019 в 12:20 PDT Текст: Роза ВетроваФото и видео: instagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!ТегиАлла ПугачеваОбсудитьSearch