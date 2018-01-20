На Настасью Самбурскую напали в Нижнем Новгороде
1/9
30-летняя актриса и телеведущая Настасья Самбурская пострадала на съемках нового сезона шоу «Ревизорро».
Как сообщает Telegram-канал Super, Настасья Самбурская на себе почувствовала, насколько трудно быть ведущей скандального шоу «Ревизорро». Напомним, недавно она сменила на этом посту Елену Летучую.
Девушка стала жертвой неадекватного поведения владельца одного из кафе в Нижнем Новгороде, которому не понравилась оценка его заведения, данная ведущей.
Впрочем, сама Настасья, судя по видеоролику, всплывшему в Сети, не пострадала — лишь сильно испугалась. Досталось оператору передачи: на его лице видны намечающиеся синяки. Дальнейшие комментарии от всех участников инцидента пока не поступали.
Кстати, некоторые фолловеры Самбурской сочли произошедшее лишь странной рекламой, поскольку вышеупомянутый видеоролик был опубликован самой телеведущей в ее микроблоге. А как вы считаете — это было настоящим нападением на Настасью или все-таки ее попыткой продвинуть проект?
Фото: Instagram