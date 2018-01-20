30-летняя актриса и телеведущая Настасья Самбурская пострадала на съемках нового сезона шоу «Ревизорро».

Как сообщает Telegram-канал Super, Настасья Самбурская на себе почувствовала, насколько трудно быть ведущей скандального шоу «Ревизорро». Напомним, недавно она сменила на этом посту Елену Летучую.

Девушка стала жертвой неадекватного поведения владельца одного из кафе в Нижнем Новгороде, которому не понравилась оценка его заведения, данная ведущей.