На меньшее не согласна: Пугачева озвучила ценник за интервью и корпоратив

Уехавшая в конце зимы с семьей за границу Алла Пугачева практически перестала появляться в социальных сетях и участвовать в проектах. Популярный продюсер Сергей Лавров рассказал, что Примадонну действительно уже долгое время не зовут на концерты и корпоративы. А все из-за того, что исполнительница выставила заоблачные цены на свои услуги.

Оказалось, что за интервью и корпоративы Алла Пугачева готова получать не менее 350 тысяч евро, на меньшее она не согласна. Продюсер подчеркнул, что певицу сейчас не приглашают прокатчики, организаторы не готовы платить такую баснословную сумму.

«Если кто и согласится ее взять за эти деньги, она будет выдвигать свои условия. «Значит, так. Хотите, чтобы я у вас была, справляйте день рождения в Юрмале. И я приду!» Она может так сказать – единственная из всех наших артистов. В этом ее величие. Она может работать на своих условиях», — подытожил Сергей Лавров.