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На Максима Галкина подали в суд из-за долга в 4 тысячи рублей

У телеведущего, шоумена и супруга Аллы Пугачевой зарегистрировано ИП. И он как бизнесмен ежегодно должен вносить в Пенсионный фонд России выплаты. Однако в главном управлении ведомства недосчитались «гигантской» суммы от Галкина. И чиновники, недолго думая, сразу же обратились в суд с желанием взыскать с предпринимателя недостающую сумму.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Максим Галкин и Алла Пугачева на празднике у друзей

Фото: www.instagram.com/maxgalkinru

На Максима Галкина подали в суд из-за недоплаты им как частным предпринимателем аж четырех тысяч рублей в Пенсионный фонд России, сообщает телеграм-канал Mash. Суд дело уже рассмотрел и принял решение неуплату с супруга Аллы Пугачевой взыскать.

Сумма долга выглядит комичной на фоне трат звездного семейства. Ранее в СМИ появлялась информация, что только за содержание своего замка в деревне Грязь Галкин и Пугачева платят около 500 тысяч рублей в месяц.

Шоумен обеспечивает достойную жизнь супруге и детям Лизе и Гарри, которые учатся в элитной школе. За образование двойняшек родители ежегодно выкладывают порядка 3,5 миллиона рублей.

Фото и видео: Instagram

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