На Максима Галкина подали в суд из-за долга в 4 тысячи рублей

На Максима Галкина подали в суд из-за недоплаты им как частным предпринимателем аж четырех тысяч рублей в Пенсионный фонд России, сообщает телеграм-канал Mash. Суд дело уже рассмотрел и принял решение неуплату с супруга Аллы Пугачевой взыскать.

Сумма долга выглядит комичной на фоне трат звездного семейства. Ранее в СМИ появлялась информация, что только за содержание своего замка в деревне Грязь Галкин и Пугачева платят около 500 тысяч рублей в месяц.

Шоумен обеспечивает достойную жизнь супруге и детям Лизе и Гарри, которые учатся в элитной школе. За образование двойняшек родители ежегодно выкладывают порядка 3,5 миллиона рублей.