На крыше и в снегу: полуобнаженная Бузова демонстрирует аппетитные ягодицы
32-летняя Ольга Бузова поделилась с поклонниками очень смелым снимком.
Ольга Бузова продолжает жить, в буквальном смысле следуя лозунгу «Она не боится» — так называется ее новый хит. На днях певица опубликовала в своем микроблоге снимок, сделанный на одной из московских крыш.
При этом Ольга почти полностью раздета и позирует спиной к камере, показывая упругие бедра и тонкую талию.
Фолловеры тут же разделились на два лагеря: одним понравилось смелое фото их любимицы, а другие раскритиковали его в пух и прах. «Перебор! Это и не красиво и не прилично!!! Можно быть секси но есть грань которую нужно чувствовать!», «Да ладно, фото просто огонь», «Шикарна во всем, люблю», — написали Бузовой интернет-пользователи (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).
Фото: Instagram
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