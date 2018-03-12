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На крыше и в снегу: полуобнаженная Бузова демонстрирует аппетитные ягодицы

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Фото из Instagram Ольги Бузовой
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32-летняя Ольга Бузова поделилась с поклонниками очень смелым снимком.

Ольга Бузова продолжает жить, в буквальном смысле следуя лозунгу «Она не боится» — так называется ее новый хит. На днях певица опубликовала в своем микроблоге снимок, сделанный на одной из московских крыш.

При этом Ольга почти полностью раздета и позирует спиной к камере, показывая упругие бедра и тонкую талию.

🖤 #ОнаНеБоится 🤙🏻

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

Фолловеры тут же разделились на два лагеря: одним понравилось смелое фото их любимицы, а другие раскритиковали его в пух и прах. «Перебор! Это и не красиво и не прилично!!! Можно быть секси но есть грань которую нужно чувствовать!», «Да ладно, фото просто огонь», «Шикарна во всем, люблю», — написали Бузовой интернет-пользователи (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).

Фото: Instagram

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