На крыше и в снегу: полуобнаженная Бузова демонстрирует аппетитные ягодицы

Ольга Бузова продолжает жить, в буквальном смысле следуя лозунгу «Она не боится» — так называется ее новый хит. На днях певица опубликовала в своем микроблоге снимок, сделанный на одной из московских крыш.

При этом Ольга почти полностью раздета и позирует спиной к камере, показывая упругие бедра и тонкую талию.