На днях Гоша Куценко вместе с супругой Ириной Скриниченко и дочками Светланой, которой скоро исполнится два месяца, и трехлетней Евгенией отправились в зоопарк.

О том, как прошли семейные выходные, актер рассказал в своем блоге, опубликовав несколько фото, а также видео, главными героями которых стал сам Куценко и его трехлетняя дочь Женя. Гоша позирует на фоне вольеров с животными, а малышка с удовольствием поедает сахарную вату и общается с мамой.

«Зооооопарк! Это барьер, который нужно ререхерачить!)», — написал Гоша.

Пользователи Сети, увидев дочь Куценко, осыпали малышку комплиментами. Однако их мнения по поводу того, на кого Женя похожа больше, на маму или на папу, разделились.

«Дочка красивая в маму», «Какой же Гоша счастливый - и дочка прелестная и вата сахарная и жираф).», «Такая хорошенькая, нежненькая девчушечка», «Папина копия», «Прелестное дитя», — прокомментировали они.

А как вы считаете, на кого малышка похожа больше?

Фото: eastnews, instagram