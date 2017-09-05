Осенью 2015 года Екатерина Климова стала мамой в четвертый раз, подарив своему мужу Геле Месхи дочь Бэллу.

Актриса старается не выставлять личную жизнь на показ, однако время от времени в ее блоге все же появляются трогательные семейные фото.

Так, сегодня Климова впервые за долгое время показала лицо полуторогодовалой дочери. На снимке Екатерина и малышка одеты в похожие вязаные кофты и мило целуют друг друга в губы.