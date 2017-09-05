На кого похожа полуторагодовалая дочь Екатерины Климовой и Гелы Месхи
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Осенью 2015 года Екатерина Климова стала мамой в четвертый раз, подарив своему мужу Геле Месхи дочь Бэллу.
Актриса старается не выставлять личную жизнь на показ, однако время от времени в ее блоге все же появляются трогательные семейные фото.
Так, сегодня Климова впервые за долгое время показала лицо полуторогодовалой дочери. На снимке Екатерина и малышка одеты в похожие вязаные кофты и мило целуют друг друга в губы.
Поклонники, увидев маленькую Бэллу, осыпали ее комплиментами и принялись спорить, на кого же она похоже больше: на маму или на папу.
Напомним, что у Климовой также подрастают трое детей: Елизавета, родившаяся в браке актрисы с Ильей Хорошиловым, а также Корней и Матвей от актера Игоря Петренко.
Фото: instagram.com, Александра Погиба / Passion.ru