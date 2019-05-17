27-летний режиссер Кантемир Балагов представил на Каннском кинофестивале свой новый фильм «Дылда»

Фильм первым зрителям вместе с режиссером представили продюсер картины Александр Роднянский и исполнительницы главных ролей Виктория Мирошниченко и Василиса Перелыгина. «Дылда» — вторая работа режиссера Кантемира Балагова, который во второй раз оказывается в официальной программе Каннского кинофестиваля.
Фото: Пресс-служба
В центре сюжета «Дылды» — жизнь двух молодых девушек, только вернувшихся с фронта в послевоенный Ленинград, в конце 1945 года. Это история про то, как все пытаются обрести новую мирную жизнь, когда вокруг и, главное, внутри — руины. Российская премьера фильма состоится в рамках фестиваля «Кинотавр», который пройдет в Сочи с 9 по 16 июня. В российский кинопрокат кинокомпания «Пионер» выпустит фильм уже 20 июня.
Текст: пресс-служба
Фото: пресс-служба
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