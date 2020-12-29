На какие проблемы со здоровьем могут указывать опухшие лодыжки
Как сообщает британское онлайн-издание Express, гипертония опасна для здоровья человека, так как оказывает серьезную нагрузку на сосуды, мозг, почки, глаза и другие внутренние органы. Однако не всегда это заболевание сопровождается какими-то навязчивыми или яркими симптомами. Порой высокое давление можно и вовсе не заметить, но есть и несколько неочевидных симптомов, которые не всегда очевидно указывают на этот недуг.
Так, в частности, по мнению специалистов, на гипертонию могут указывать регулярные отеки лодыжек. «Если у вас опухшие лодыжки, это может говорить о риске не только высокого кровяного давления, но и сердечной недостаточности», – заявляют эксперты британской благотворительной организации. Они поясняют, что из-за болезни сердце работает с повышенной нагрузкой, из-за чего постепенно утолщается, из-за чего циркуляция крови ухудшается, что, в свою очередь, приводит к застоям жидкости в конечностях. Подобный побочный эффект могут вызвать и лекарства от высокого давления.
Фото: depositphotos
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