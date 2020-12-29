На какие проблемы со здоровьем могут указывать опухшие лодыжки

Так, в частности, по мнению специалистов, на гипертонию могут указывать регулярные отеки лодыжек. «Если у вас опухшие лодыжки, это может говорить о риске не только высокого кровяного давления, но и сердечной недостаточности», – заявляют эксперты британской благотворительной организации. Они поясняют, что из-за болезни сердце работает с повышенной нагрузкой, из-за чего постепенно утолщается, из-за чего циркуляция крови ухудшается, что, в свою очередь, приводит к застоям жидкости в конечностях. Подобный побочный эффект могут вызвать и лекарства от высокого давления.

Фото: depositphotos

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