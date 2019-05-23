«На грани»: Мария Горбань показала очень смелое фото из ванной

Актриса Мария Горбань активно ведет страницу в Instagram, где выкладывает много фото и видео: семейные фотографии, со съемочной площадки из путешествий и другие. Не исключение и красивые снимки с фотосессий.
Очередной пост, который Маша сделала 24 мая лишил ее подписчиков сна, при том, что именно им она пожелала всем спокойной ночи.
На очень смелой фотографии Мария запечатлена в ванной комнате, она обнаженная отражается в запотевшем зеркале. При этом все ее прелести скрыты паром, видны лишь части тела.
«Good night», — подписала фото Мария Горбань.
Мимо такой откровенности и красоты подписчики, конечно же, не прошли. «Вы для мужа это фото выставили? Или для…», «Очень нравится это фото! И почему то не чувствуется пошлости и т.д. Машенька,вы божественны!», «Фото. на грани и без пошлости!! Эту грань мало кому удается соблюдать!!!», «Фу вульгарно. нестыдно леди кашмар», «Пошло, почему у тебя в инсте только пошлые фотки???», «Все звезды хотят выставить свои прелести», - последовали противоречивые комментарии.
А вам нравятся такие фотографии?
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!