«На грани»: Мария Горбань показала очень смелое фото из ванной

Актриса Мария Горбань активно ведет страницу в Instagram, где выкладывает много фото и видео: семейные фотографии, со съемочной площадки из путешествий и другие. Не исключение и красивые снимки с фотосессий.

Очередной пост, который Маша сделала 24 мая лишил ее подписчиков сна, при том, что именно им она пожелала всем спокойной ночи.

На очень смелой фотографии Мария запечатлена в ванной комнате, она обнаженная отражается в запотевшем зеркале. При этом все ее прелести скрыты паром, видны лишь части тела.

«Good night», — подписала фото Мария Горбань.