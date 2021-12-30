На фоне слухов о проблемах со здоровьем Верка Сердючка вернется на сцену уже в новогоднюю ночь

Оказалось, что у Данилко случился серьезный гормональный сбой. Певец сильно похудел, и у него начали выпадать волосы. Виной всему слишком загруженный график и стресс от потери матери, которая умерла более года назад, но Андрей скрывал эту новость от прессы и поклонников.

Сейчас Данилко удалось справиться с недугом и он готов вернуться на экраны и сцену.

Напомним, Андрей Данилко прославился в начале 2000-х, впервые появившись в образе Верки Сердючки. За это время он выпустил десятки хитов, выиграл несколько музыкальных премий, а также занял второе место на песенном конкурсе Евровидение, где представлял Украину.