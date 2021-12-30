На фоне слухов о проблемах со здоровьем Верка Сердючка вернется на сцену уже в новогоднюю ночь
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Ilia Yefimovich/dpa
Проанонсировала такое событие Настя Каменских. В своем инстаграм певица поделилась яркой фотографией, где она предстала в горячем образе вместе с Андреем Данилко, который вновь примерил образ Верки Сердючки. Певица сообщила, что они вместе подготовили крутой музыкальный сюрприз.
Поклонники, конечно же, обрадовались такой новости. Верка Сердючка давно не радовала их своими выступлениями. В 2018 году артист заявил, что прощается с образом Сердючки, и покинул сцену. Он практически не появлялся в медиаполе. Заговорили о серьезных проблемах со здоровьем звезды.
Оказалось, что у Данилко случился серьезный гормональный сбой. Певец сильно похудел, и у него начали выпадать волосы. Виной всему слишком загруженный график и стресс от потери матери, которая умерла более года назад, но Андрей скрывал эту новость от прессы и поклонников.
Сейчас Данилко удалось справиться с недугом и он готов вернуться на экраны и сцену.
Напомним, Андрей Данилко прославился в начале 2000-х, впервые появившись в образе Верки Сердючки. За это время он выпустил десятки хитов, выиграл несколько музыкальных премий, а также занял второе место на песенном конкурсе Евровидение, где представлял Украину.
Фото: GlobalLookPress