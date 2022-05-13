На финишной прямой: Бузова похвасталась спальней в квартире за 120 миллионов рублей

Кумир молодежи Ольга Бузова в последние два года каждую копейку вкладывала в свою роскошную квартиру. На кровно заработанные она планировала сделать такой ремонт, которым не стыдно будет похвастаться перед подругами и селебрити. Сейчас, по словам певицы, оформление интерьера находится на последней стадии и вскоре она уже сможет отпраздновать новоселье.

Накануне исполнительница побывала в своем жилище и сделала селфи в новой спальне, где уже появилась внушительного размера кровать. Бузова проговорилась, что в этой комнате также будет предусмотрено место для детской кроватки. Мечтающая о наследниках знаменитость также не забыла и о просторной ванной, где сможет купать ребенка, когда он появится.

«Мысленно я уже давно там! Но делать ремонт оказалось не так просто, как я предполагала. Оказалось, что там миллион нюансов и согласований. Ведь я строю гнездышко для себя на долгие годы», — поделилась своими планами Бузова.