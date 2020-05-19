На этот раз в образе дерзкой школьницы: Ольга Бузова примерила очередной необычный наряд

На этот раз Бузова опубликовала фото, на котором позирует в образе дерзкой школьницы, задирающей подол короткого форменного платья. «Вся наша школа сошла с ума от этой новенькой ... в мой класс она зашла - и сразу понял я ...», — процитировала она известную песню Басты.