На этот раз в образе дерзкой школьницы: Ольга Бузова примерила очередной необычный наряд
Фото: Instagram
Недавно Ольга Бузова на спор во время челленджа с известным блогером помыла пол в собственном подъезде в весьма откровенном костюме горничной, вызвав противоречивую реакцию подписчиков.
Фото: Instagram
В честь Дня Победы Ольга устроила фотосессию в военной форме. Тогда некоторые раскритиковали ее за слишком яркий макияж, маникюр и украшения, которые явно не соответствуют образу военной медсестры, а также отметили, что она слишком старается ради хайпа.
Фото: Instagram
На этот раз Бузова опубликовала фото, на котором позирует в образе дерзкой школьницы, задирающей подол короткого форменного платья. «Вся наша школа сошла с ума от этой новенькой ... в мой класс она зашла - и сразу понял я ...», — процитировала она известную песню Басты.
Фото: Instagram
«В каком классе, крошка? Что после уроков делаешь? Можно ранец твой потаскать?», «Дешево... », «Школьная форма идет», «Красотка», «Мм, снова ролевые игры?», «Пошло смотрится, если честно», «Школьница в СтрипКлубе», «Класс», — пишут в комментариях.
Фото: Instagram
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