«На чем платье-то держится?»: Наталью Рудову снова раскритиковали за неудачный образ
Фото: www.instagram.com/rudovanata/
Наталья Рудова снова столкнулась с критикой из-за своего образа. Актриса опубликовала фотографии с шоу «Студия Союз», в котором приняла участие совместно со своей подругой и коллегой по цеху Настасьей Самбурской, но подписчики не оценили выбранный Рудовой комплект.
Рудова появилась в темном платье с мелким цветочным принтом и с открытыми плечами. Некоторым из ее поклонников не понравилось, что платье выглядит слишком откровенным и даже вульгарным за счет открытых плеч и низкого декольте.
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Крошки мои! Приветик🤗 Сегодня , 12 ноября, в 21:00 будет крутейший эфир в шоу «Студия Союз» @studiasoyuz Где мы будем бороться с моей красоткой @samburskaya 😎💪 Это будет очень смешно!😂😂😂 Я лучшая пИвица эвер!🙈 Поржём все вместе! Смотрите нас на канале @tnt_online в 21:00😘
Другие сравнили ее наряд с «бабушкиным платьем» – на этот раз фасон и принт сыграли не в пользу Натальи.
«А мне вот интересно, как платье держится», «Самая красивая и лучезарная», «Ты в этом платье такая мощная», «Две бомбические красотки!!!», «И почему такая красотка не замужем? Всегда удивлялась», «Ох две подружки-веселушки! По-любому, будет смешно! Даже раньше уйду с работы что бы успеть посмотреть», «Ты как бабушка какая-то в таком платье», «Наташа, красивее тебя нет, и вообще твой внутренний мир красивый и добрый, в отличии от Самбурской. Прекрати с ней общаться, такие, как она, подведут и оставят в беде, ведь я хочу, чтобы у тебя все было хорошо», — пишут Наталье в комментариях.
Фото и видео: Instagram Натальи Рудовой
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