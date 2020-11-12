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«На чем платье-то держится?»: Наталью Рудову снова раскритиковали за неудачный образ

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Наталья Рудова

Фото: www.instagram.com/rudovanata/

Актриса опубликовала в своем блоге фотографии в платье в цветочек.

Наталья Рудова снова столкнулась с критикой из-за своего образа. Актриса опубликовала фотографии с шоу «Студия Союз», в котором приняла участие совместно со своей подругой и коллегой по цеху Настасьей Самбурской, но подписчики не оценили выбранный Рудовой комплект.

Рудова появилась в темном платье с мелким цветочным принтом и с открытыми плечами. Некоторым из ее поклонников не понравилось, что платье выглядит слишком откровенным и даже вульгарным за счет открытых плеч и низкого декольте.

Другие сравнили ее наряд с «бабушкиным платьем» – на этот раз фасон и принт сыграли не в пользу Натальи.

«А мне вот интересно, как платье держится», «Самая красивая и лучезарная», «Ты в этом платье такая мощная», «Две бомбические красотки!!!», «И почему такая красотка не замужем? Всегда удивлялась», «Ох две подружки-веселушки! По-любому, будет смешно! Даже раньше уйду с работы что бы успеть посмотреть», «Ты как бабушка какая-то в таком платье», «Наташа, красивее тебя нет, и вообще твой внутренний мир красивый и добрый, в отличии от Самбурской. Прекрати с ней общаться, такие, как она, подведут и оставят в беде, ведь я хочу, чтобы у тебя все было хорошо», — пишут Наталье в комментариях.

Фото и видео: Instagram Натальи Рудовой

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