«На чем платье-то держится?»: Наталью Рудову снова раскритиковали за неудачный образ

Другие сравнили ее наряд с «бабушкиным платьем» – на этот раз фасон и принт сыграли не в пользу Натальи.

«А мне вот интересно, как платье держится», «Самая красивая и лучезарная», «Ты в этом платье такая мощная», «Две бомбические красотки!!!», «И почему такая красотка не замужем? Всегда удивлялась», «Ох две подружки-веселушки! По-любому, будет смешно! Даже раньше уйду с работы что бы успеть посмотреть», «Ты как бабушка какая-то в таком платье», «Наташа, красивее тебя нет, и вообще твой внутренний мир красивый и добрый, в отличии от Самбурской. Прекрати с ней общаться, такие, как она, подведут и оставят в беде, ведь я хочу, чтобы у тебя все было хорошо», — пишут Наталье в комментариях.