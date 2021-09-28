На благо России: сколько будут получать новые депутаты, пришедшие в Думу из шоу-бизнеса
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Личный Instagram @maydanov_official
Тележурналист Евгений Попов признался, что получать при новых обязанностях будет меньше, чем на телевидении. Но и добавил, что не планирует окончательно бросать телевизионную деятельность. Правда, окончательное решение принимать не ему: «Я бы хотел остаться в журналистике, в программе "60 минут". Но я простой репортер, работаю в громадной корпорации, за меня есть кому подумать над этим», — сообщил он журналистам «КП».
Не намерен бросать свою телевизионную карьеру и Анатолий Вассерман, который на вопрос репортеров о совмещении работы на ТВ и в Думе, ответил анекдотом: «Если я буду царем, то буду жить лучше, чем просто царь, потому что я буду еще немножечко шить. Моя работа - еженедельные телепередачи - сохранится», — отшутился он.
Герой телепередач про дикую природу Тимофей Баженов через пресс-секретаря свой взгляд на заработную плату выразил так: «Зарплата в Думе меньше той, которую я получал на предыдущих должностях, но я иду не зарабатывать деньги, а служить России», — заключил он.
А звезда «КВН» Сангаджи Тарбаев от прямых комментариев на вопросы оо зарплате отклонился, сославшись на то, что оплату за работу еще не получал. После уточнения журналистами, что сейчас депутаты получают под 450 тысяч рублей в месяц, признался, что сейчас зарабатывает гораздо больше.
Музыкант Денис Майданов признался, что в Думу идет не за деньгами: «Зарплата депутата меньше заработка популярного артиста», — заметил честно он.
Фото и видео: Rambler, Global Look Press, Instagram