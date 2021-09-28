На благо России: сколько будут получать новые депутаты, пришедшие в Думу из шоу-бизнеса

Не намерен бросать свою телевизионную карьеру и Анатолий Вассерман, который на вопрос репортеров о совмещении работы на ТВ и в Думе, ответил анекдотом: «Если я буду царем, то буду жить лучше, чем просто царь, потому что я буду еще немножечко шить. Моя работа - еженедельные телепередачи - сохранится», — отшутился он.

Герой телепередач про дикую природу Тимофей Баженов через пресс-секретаря свой взгляд на заработную плату выразил так: «Зарплата в Думе меньше той, которую я получал на предыдущих должностях, но я иду не зарабатывать деньги, а служить России», — заключил он.

А звезда «КВН» Сангаджи Тарбаев от прямых комментариев на вопросы оо зарплате отклонился, сославшись на то, что оплату за работу еще не получал. После уточнения журналистами, что сейчас депутаты получают под 450 тысяч рублей в месяц, признался, что сейчас зарабатывает гораздо больше.

Музыкант Денис Майданов признался, что в Думу идет не за деньгами: «Зарплата депутата меньше заработка популярного артиста», — заметил честно он.