«На Арсении решили не останавливаться»: Яна Рудковская заявила, что хочет еще детей

Яна Рудковская после рождения малыша Арсения столкнулась с жесткой критикой. Поводов много – и появление на свет ребенка от суррогатной матери, что не пришлось по вкусу общественности, и слишком дорогая, брендовая коляска для малыша, которая, как оправдывается Яна, на самом деле всего лишь подарок.

В своем официальном телеграм-канале Яна ответила на критику, и заявила, что коляска – не просто день трендам, а будет передаваться по наследству, ведь на Арсении Яна и ее супруг Евгений Плющенко останавливаться не собираются.

«Киска, в этот раз мимо кассы ) и не купили и не арендовали , и не то и не другое ))) Коляску мне подарила Оля Смирнова из Питера. Их к слову в России ещё нет, а будут только в январе ! К слову, и эту достали с витрины на Монтейне и на перекладных через Германию привезли в Россию байеры которых я командировала туда специально ! Успели во время , в аккурат к рождения Арсения , так что Арт -объект в виде коляски на месте и будет переходить по наследству, так как на Арсении мы решили не останавливаться чего и всем Вам желаем», – отвечает Рудковская авторам канала «Злая Киска».

Такому развитию событий будет явно очень рад старший сын Плющенко и Рудковской Александр, который известен как Гном Гномыч, который души не чает в маленьком братике, играет и нянчится с ним. Подписчики Яны в Instagram, а также те, кто подписан на страничку самого Гном Гномыча, отмечают, что с появлением брата мальчик буквально расцвел.