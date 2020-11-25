На 81-летнего Анатолия Кашпировского подал в суд предполагаемый сын

На 81-летнего Анатолия Кашпировского подал в суд его предполагаемый 27-летний сын. Он пытается доказать, что является родственником целителя, а для этого необходимо провести ДНК-тест.

Матерью Алексея является бывшая помощница Кашпировского Светлана Фуштей из Борисполя, сообщает Mash. Она настаивает, что Анатолий отец ее сына. По словам Фуштей, Кашпировский знал о ребенке, но игнорировал его существование. И она с сыном обратилась в суд, украинская Фемида попросила помощи в России, отправив иск. Но Кашпировского не смогли найти, так как он давно живет в США. Теперь документы вернуться обратно.

Кашпировский был дважды женат. С первой супругой у него родился сын Сергей и дочь Елена (умерла в 2018 году), есть внук Шон и внучка Инга. Со второй женой общих детей не было, брак длился с 1992 по 2014 год. При этом супруги жили в разных странах.