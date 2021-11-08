Актер сериала «След» Виктор Гунин умер в возрасте 68 лет

«Ты был самый честный, самый правдивый, самый Настоящий. И на сцене, и в жизни. Пусть земля тебе будет пухом. Никогда не забуду твоего Сатина и Бабу Ягу. Ушел Огромный, хоть многим и неизвестный артист. Аплодисменты тебе, Витя!» — сообщает Гаркави 7 ноября на портале «Кино-Театр.ру».

Артисты являлись коллегами и по совместительству близкими друзьями на протяжении долгих лет жизни. «Витька! Как же так... Мы с тобой лет десять были на одной сцене», — пишет Юрий Гаркави.

Актер Виктор Гунин снимался во многих российских фильмах и сериалах. Наиболее известными популярными среди зрителей стали сериалы «След»,« Кулагин и партнеры» и «Измены», а также «Кодекс чести» и «Скорая помощь». Долгие годы Гунин служил и играл в «Московском государственном театре киноактера».

Известно, что смерть Гунина произошла чуть менее года спустя после кончины его родного брата. Об этом сообщают коллеги актера и утверждают, что братская связь была особенно сильной, Виктор особенно тяжело смог перенести эту потерю.

На момент смерти Виктору Гунину было 68 лет. Причина и место кончины остаются неизвестными и сообщены не были.